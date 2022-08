Napoli, Anguissa: «Voglio fare il bene del Napoli» (Di sabato 13 agosto 2022) Napoli, le parole di Andre Anguissa: «Koulibaly è felice al Chelsea, io Voglio fare il bene del Napoli e fare in modo che rimanga in alto» Andre Anguissa ha parlato ai microfoni del Mattino. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista del Napoli. «Con tutti (Insigne, Koulibaly e Mertens ndr.) c’era un grande legame e ancora con Kalidou ho conservato un rapporto quasi quotidiano. Lui è felice di stare al Chelsea, io sono felice che lui sia a Londra. Lui resta legatissimo a Napoli e al Napoli, c’è un rapporto di autentico amore. Ma il calcio è questo. Io sono rimasto e sono contento: Voglio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022), le parole di Andre: «Koulibaly è felice al Chelsea, ioildelin modo che rimanga in alto» Andreha parlato ai microfoni del Mattino. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista del. «Con tutti (Insigne, Koulibaly e Mertens ndr.) c’era un grande legame e ancora con Kalidou ho conservato un rapporto quasi quotidiano. Lui è felice di stare al Chelsea, io sono felice che lui sia a Londra. Lui resta legatissimo ae al, c’è un rapporto di autentico amore. Ma il calcio è questo. Io sono rimasto e sono contento:...

DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di #Anguissa in vista del campionato di #SerieA che sta per cominciare ??? - ilnapolionline : Anguissa parla di Verona/Napoli: 'Campo difficile per tradizione calcistica' - - infoitsport : Napoli, Anguissa: 'Credo in questa squadra, saremo protagonisti' - infoitsport : Napoli, Anguissa: 'Farò la mia migliore stagione - infoitsport : Napoli, Anguissa: 'Koulibaly felice al Chelsea. Voglio che la squadra rimanga in alto' -