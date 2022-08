«Mio figlio? Gli hanno detto di scavare e lo ha fatto»: liberi i 4 del tunnel a Roma (Di sabato 13 agosto 2022) Si chiamano Mario Mazza, Antonio Pinto, David Sciavarrello e Andrea Grassi. I primi due sono napoletani, gli altri Romani e l’ultimo è l’uomo rimasto incastrato nel tunnel scavato in via Innocenzo XI 42 a Roma. Per fare cosa? L’ipotesi degli investigatori è che volessero mettere a segno un colpo entrando in una delle due banche o nella ricevitoria Sisal che si trovava a pochi metri di distanza. Ma sono tutti liberi. Il Gip ha convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di due di loro senza disporre altre misure cautelari. Mentre per il reato di danneggiamento e crollo colposo non è previsto. Quindi, tutti scarcerati. E i genitori di Andrea, ricoverato al San Camillo, si arrabbiano quando si definisce il figlio “ladro fortunato”: «Stava morendo, nessuno si permetta. Lavora ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Si chiamano Mario Mazza, Antonio Pinto, David Sciavarrello e Andrea Grassi. I primi due sono napoletani, gli altrini e l’ultimo è l’uomo rimasto incastrato nelscavato in via Innocenzo XI 42 a. Per fare cosa? L’ipotesi degli investigatori è che volessero mettere a segno un colpo entrando in una delle due banche o nella ricevitoria Sisal che si trovava a pochi metri di distanza. Ma sono tutti. Il Gip ha convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di due di loro senza disporre altre misure cautelari. Mentre per il reato di danneggiamento e crollo colposo non è previsto. Quindi, tutti scarcerati. E i genitori di Andrea, ricoverato al San Camillo, si arrabbiano quando si definisce il“ladro fortunato”: «Stava morendo, nessuno si permetta. Lavora ...

TuttoSuRoma : «Mio figlio? Gli hanno detto di scavare e lo ha fatto»: liberi i 4 del tunnel a #Roma - d2f2f614ee34494 : @MariaLu05272189 @marcocc67 Buongiorno Marisa e Marco Oggi parto x tre giorni e vado da mio figlio Buon sabato amici - T_tizia : @Princes06312661 So che al Meyer di Firenze circa un mese fa non l'hanno chiesto alla mamma che accompagnava il fig… - Accipicchina : ILa ricetta per i brownies al cioccolatoè semplice da preparare e molto golosa. Mio figlio li adora, provali con un… - FrancescaMich14 : @loredanamac Non so perché oggi mi è apparso il suo post… 17 giorni fa ho preso all’improvviso mio figlio e non rie… -