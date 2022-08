Milan-Udinese, Sottil: “La squadra ha giocato bene, c’è rammarico” (Di sabato 13 agosto 2022) “Non sono contento del risultato ma la squadra ha giocato una buona gara con personalità. Negli episodi dei gol subiti potevamo fare meglio, sicuramente nel terzo e nel quarto. Mi dispiace per quel che hanno fatto i ragazzi. Non è facile e c’è rammarico per non aver raccolto niente. Ma siamo sulla buona strada”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil dopo la sconfitta per 4-2 contro il Milan a San Siro. Sull’episodio del rigore concesso ai rossoneri nel primo tempo: “Per me non c’era e questo incide sull’economia del risultato”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) “Non sono contento del risultato ma lahauna buona gara con personalità. Negli episodi dei gol subiti potevamo fare meglio, sicuramente nel terzo e nel quarto. Mi dispiace per quel che hanno fatto i ragazzi. Non è facile e c’èper non aver raccolto niente. Ma siamo sulla buona strada”. Lo ha detto il tecnico dell’, Andreadopo la sconfitta per 4-2 contro ila San Siro. Sull’episodio del rigore concesso ai rossoneri nel primo tempo: “Per me non c’era e questo incide sull’economia del risultato”. SportFace.

