Meloni alla Faz: «Un fondo di solidarietà della Ue per compensare i danni delle sanzioni» (Di sabato 13 agosto 2022) Le sanzioni commerciali alla Russia hanno impattato in modo squilibrato sulle economie dei vai Paesi che le hanno introdotte. La presidente di FdI, Giorgia Meloni, torna a chiedere in un’intervista al quotidiano tedesco Faz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, un fondo di compensazione Ue-Occidente per disinnescare gli effetti che determinano queste asimmetrie. Meloni in un ‘intervista a Faz «Finora ho predicato nel deserto su questo tema. È evidente – dichiara la presidente di FdI – che le sanzioni non impattano allo stesso modo su tutti. Una maggiore solidarietà verso le economie più colpite é necessaria e urgente, sia per ragioni economiche che per non far venire meno il sostegno dell’opinione pubblica alla posizione di fermezza contro l’aggressione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 agosto 2022) LecommercialiRussia hanno impattato in modo squilibrato sulle economie dei vai Paesi che le hanno introdotte. La presidente di FdI, Giorgia, torna a chiedere in un’intervista al quotidiano tedesco Faz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, undi compensazione Ue-Occidente per disinnescare gli effetti che determinano queste asimmetrie.in un ‘intervista a Faz «Finora ho predicato nel deserto su questo tema. È evidente – dichiara la presidente di FdI – che lenon impattano allo stesso modo su tutti. Una maggioreverso le economie più colpite é necessaria e urgente, sia per ragioni economiche che per non far venire meno il sostegno dell’opinione pubblicaposizione di fermezza contro l’aggressione ...

