L’Equipe – Napoli-Ndombele: ci siamo, ha già parlato con Spalletti (Di sabato 13 agosto 2022) Tanguy Ndombele è vicinissimo al Napoli. Secondo L’Equipe il Tottenham ha trovato l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis. Spalletti in conferenza stampa ha chiesto chiaramente rinforzi alla società dicendo: “Chiaro che però poi partiti dei giocatori importanti, anche se più giovani e di prospettiva, vanno sostituiti con altri giocatori importanti. Non bisogna dimenticarsi che giocheremo la Champions League. E siamo in terza fascia”. Oggi è arrivato Simeone ma nei prossimi giorni sarà anche il turno di Ndombele e non si molla la pista Raspadori. Anche se Carnevali ha frenato, mentre Dionisi ha detto: “Se sarà ancora con noi nei prossimi giorni lo terrò in considerazione“. Ndombele al Napoli: accordo col Tottenham Ma queste sono ore decisive ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Tanguyè vicinissimo al. Secondoil Tottenham ha trovato l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.in conferenza stampa ha chiesto chiaramente rinforzi alla società dicendo: “Chiaro che però poi partiti dei giocatori importanti, anche se più giovani e di prospettiva, vanno sostituiti con altri giocatori importanti. Non bisogna dimenticarsi che giocheremo la Champions League. Ein terza fascia”. Oggi è arrivato Simeone ma nei prossimi giorni sarà anche il turno die non si molla la pista Raspadori. Anche se Carnevali ha frenato, mentre Dionisi ha detto: “Se sarà ancora con noi nei prossimi giorni lo terrò in considerazione“.al: accordo col Tottenham Ma queste sono ore decisive ...

napolipiucom : L'Equipe - Napoli-Ndombele: ci siamo, ha già parlato con Spalletti #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #napoli… - AntonioFestari : RT @GianmarcoGio: ???? L’Equipe: Ultimi dettagli tra #Napoli e #Tottenham per il prestito con diritto di riscatto di Tanguy #Ndombele. In arr… - 1926_cri : RT @GianmarcoGio: ???? L’Equipe: Ultimi dettagli tra #Napoli e #Tottenham per il prestito con diritto di riscatto di Tanguy #Ndombele. In arr… - Mizar41431004 : RT @GianmarcoGio: ???? L’Equipe: Ultimi dettagli tra #Napoli e #Tottenham per il prestito con diritto di riscatto di Tanguy #Ndombele. In arr… - pulcinella77 : RT @GianmarcoGio: ???? L’Equipe: Ultimi dettagli tra #Napoli e #Tottenham per il prestito con diritto di riscatto di Tanguy #Ndombele. In arr… -