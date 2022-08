Lecce-Inter | le formazioni ufficiali | Inzaghi con Dimarco e Darmian al posto di Bastoni e Dumfries

Inter : Oggi, finalmente, è il giorno di #LecceInter ?? Vediamo quanto vi ricordate delle sfide con la nostra prossima avver… - Inter : Tutti pronti? Quanti di voi a Lecce? ???? #LecceInter - Inter : 2? Chi sono i due giocatori della rosa che hanno segnato il loro primo gol con l'Inter contro il Lecce? ?? - sn4p0utof1t : l’artiglieria pesante per il lecce?? - Fantacalcio : Lecce-Inter, le formazioni ufficiali -

L'arbitro inizialmente convalida; poi, richiamato dal Var, annulla per fallo in attacco- Sabato 13/08 h. 20.45 PRONTERA MONDIN - ROSSI L. IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: PAGANESSI MONZA ...DIRETTA: ALLENATORI A CONFRONTO Il duello Baroni vs Simone Inzaghi animerà la diretta di. Torna in Serie A il tecnico artefice della promozione della formazione salentina in Serie A. ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...