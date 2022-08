GF Vip 2022, concorrente: «Svelo segreti scomodi su Andrea Dal Corso» (Di sabato 13 agosto 2022) Impazza il gossip lanciato nelle ultime ore sui social. Asia Gianese, concorrente papabile del GF Vip 2022 ha fatto un annuncio decisamente importante che dovrebbe far tremare due ex protagonisti di Uomini e Donne pronti a varcare, anche loro, la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Su Instagram ha dichiarato che rivelerà retroscena scottanti su una coppia nata nel dating sentimentale di Maria De Filippi: “Non vedo l'ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell'armadio un fidanzato di una tronista di tre anni fa” Non ha fatto i nomi, ma The Pipol ha rivelato chi sarebbero i due protagonisti coinvolti: Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso a GF Vip 7? Asia Gianese farà rivelazioni Secondo The Pipol, Asia Gianese si starebbe ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 agosto 2022) Impazza il gossip lanciato nelle ultime ore sui social. Asia Gianese,papabile del GF Vipha fatto un annuncio decisamente importante che dovrebbe far tremare due ex protagonisti di Uomini e Donne pronti a varcare, anche loro, la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Su Instagram ha dichiarato che rivelerà retroscena scottanti su una coppia nata nel dating sentimentale di Maria De Filippi: “Non vedo l'ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell'armadio un fidanzato di una tronista di tre anni fa” Non ha fatto i nomi, ma The Pipol ha rivelato chi sarebbero i due protagonisti coinvolti: Teresa Langella eDal. Uomini e Donne: Teresa Langella eDala GF Vip 7? Asia Gianese farà rivelazioni Secondo The Pipol, Asia Gianese si starebbe ...

oggisettimanale : #Sangiovanni e gli hater: 'Il mio sogno rovinato dall'odio'. L’intervista domani sul nuovo #OggiSettimanale Qui l’… - redazionerumors : Lo showman si sta godendo la vita di coppia con la moglie, e non risparmia una frecciatina alle coppie di vip in cr… - AngoloDV : GF VIP 7: Asia Gianese sgancia la bomba sul fidanzato dell'ex Tronista! #gfvip #asiagianese #gfvip7… - imperianews_it : Estate da Vip in Costa Azzurra: Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin in vacanza sul loro panfilo (Foto) - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb August 13, 2022 at 09:31AM -