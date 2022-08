E’ morto Piero Angela (Di sabato 13 agosto 2022) Piero Angela . Sui social l’ultimo saluto del figlio Alberto. In aggiornamento Buon viaggio papà. pic.twitter.com/Rsu1CXXYV2 — Alberto Angela (@albertoAngela) August 13, 2022 Piero Angela Leggi su davidemaggio (Di sabato 13 agosto 2022). Sui social l’ultimo saluto del figlio Alberto. In aggiornamento Buon viaggio papà. pic.twitter.com/Rsu1CXXYV2 — Alberto(@alberto) August 13, 2022

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiNews : E' morto Piero Angela, l'annuncio sui social del figlio Alberto. Notizia in aggiornamento su - repubblica : E' morto Piero Angela. Il figlio Alberto: 'Buon viaggio papa''. Il grande divulgatore scientifico aveva 93 anni - gojden_ : è morto Piero Angela???? Il mio cuore è a pezzi, rip ?? - tinamartinareal : RT @ashcoltami: Ma cosa vuol dire che è morto Piero Angela per me era una di quelle figure eterne -