Doppietta d’oro per l’Italia con Pilato e Paltrinieri (Di sabato 13 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Doppietta d’oro in vasca per l’Italia agli Europei di nuoto di Roma. Benedetta Pilato fa la storia e vince i 100 rana: la classe 2005 di Taranto si mette al collo il metallo più pregiato precedendo la connazionale Lisa Angiolini (argento) in 1’05?97. Medaglia di bronzo per la lituana Ruta Meilutyte. “Io lo avevo detto che avremmo potuto fare una Doppietta come i maschi, sono contenta, è stato bello. Il pubblico è spaziale”, ha dichiarato la tarantina. “E’ una rivincita su tante cose questa medaglia”, ha sottolineato la Angiolini.Strepitoso anche Gregorio Paltrinieri, che scrive un’altra pagina di storia e conquista l’oro negli 800 metri stile libero. Il 27enne carpigiano delle Fiamme Oro si prende il successo in una finale comandata dall’inizio alla fine: tempo di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –in vasca peragli Europei di nuoto di Roma. Benedettafa la storia e vince i 100 rana: la classe 2005 di Taranto si mette al collo il metallo più pregiato precedendo la connazionale Lisa Angiolini (argento) in 1’05?97. Medaglia di bronzo per la lituana Ruta Meilutyte. “Io lo avevo detto che avremmo potuto fare unacome i maschi, sono contenta, è stato bello. Il pubblico è spaziale”, ha dichiarato la tarantina. “E’ una rivincita su tante cose questa medaglia”, ha sottolineato la Angiolini.Strepitoso anche Gregorio, che scrive un’altra pagina di storia e conquista l’oro negli 800 metri stile libero. Il 27enne carpigiano delle Fiamme Oro si prende il successo in una finale comandata dall’inizio alla fine: tempo di ...

RaiNews : Il video della doppietta azzurra nei 100 rana agli Europei di nuoto #Roma2022: Benedetta Pilato è medaglia d'oro, L… - Agenzia_Ansa : Bis di medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di ginnastica artistica a Monaco di Baviera. Asia D… - IlModeratoreWeb : Doppietta d’oro per l’Italia con Pilato e Paltrinieri - - nestquotidiano : Doppietta d’oro per l’Italia con Pilato e Paltrinieri - ledicoladelsud : Doppietta d’oro per l’Italia con Pilato e Paltrinieri -