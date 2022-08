Calciomercato Juventus | Danilo con la valigia in mano | pronto scambio pazzesco

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 13 agosto 2022)è stato uno dei migliori giocatori della Juve della scorsa stagione, ma questo non gli sta per nulla garantendo la conferma futura. Laè una squadra che ha avuto l’opportunità di poter avere a disposizione davvero grandissimi campioni nella propria storia, con il brasilianoche sicuramente si è perfezionato sempre di più nell’ultimo periodo per poter diventare apprezzato dai tifosi, ma nonostante questo la cessione sembra davvero a un passo. LaPresseQuando nell’estate del 2019 venne ceduto il portoghese Joao Cancelo al Manchester City e venne acquistato come contropartita il brasilianoerano davvero tantissimi tifosi dellanon essere per nulla contenti dell’operazione. Il sudamericano infatti veniva da alcune stagioni assolutamente negative con la maglia dei ...