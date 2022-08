Calciomercato Inter, per completare la difesa spuntano due nomi (Di sabato 13 agosto 2022) L’Inter è ancora alla ricerca di un difensore per completare il reparto, e tra i vari nomi sulla lista dei dirigenti quelli che spiccano su tutti sono Acerbi e Akanji. Come scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, il mister Simone Inzaghi ha ribadito la volontà della società di portare un difensore centrale come vice De Vrij, ruolo che attualmente è scoperto. Acerbi potrebbe essere un nome low cost in quanto il difensore ex Lazio è ancora svincolato e sta cercando una squadra. Acerbi Inter Inzaghi Ad accoglierlo ci sarebbe proprio il suo ex mister che troverebbe in lui il difensore perfetto per il modulo. Akanji invece, è ancora in combutta con il Borussia Dortmund dal quale vorrebbe liberarsi prima della fine di questa stagione; lo svizzero però potrebbe arrivare solo tramite prestito con diritto di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 13 agosto 2022) L’è ancora alla ricerca di un difensore peril reparto, e tra i varisulla lista dei dirigenti quelli che spiccano su tutti sono Acerbi e Akanji. Come scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, il mister Simone Inzaghi ha ribadito la volontà della società di portare un difensore centrale come vice De Vrij, ruolo che attualmente è scoperto. Acerbi potrebbe essere un nome low cost in quanto il difensore ex Lazio è ancora svincolato e sta cercando una squadra. AcerbiInzaghi Ad accoglierlo ci sarebbe proprio il suo ex mister che troverebbe in lui il difensore perfetto per il modulo. Akanji invece, è ancora in combutta con il Borussia Dortmund dal quale vorrebbe liberarsi prima della fine di questa stagione; lo svizzero però potrebbe arrivare solo tramite prestito con diritto di ...

