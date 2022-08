Berlusconi, Ronaldo al Monza? non verrebbe in una neopromossa (Di sabato 13 agosto 2022) Silvio Berlusconi lascia lo U - Power Stadium dopo la sconfitta del suo Monza contro il Torino e parla della prova dei suoi: "Ci metteremo un po' di tempo, abbiamo cercato di rinforzare la squadra, un ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Silviolascia lo U - Power Stadium dopo la sconfitta del suocontro il Torino e parla della prova dei suoi: "Ci metteremo un po' di tempo, abbiamo cercato di rinforzare la squadra, un ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Berlusconi: 'Ronaldo via dallo United? Questi grandissimi calciatori non vengono in una neopromossa' https://t.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Berlusconi: 'Ronaldo via dallo United? Questi grandissimi calciatori non vengono in una neopromossa' https://t.… - apetrazzuolo : MONZA - Berlusconi: 'Ronaldo via dallo United? Questi grandissimi calciatori non vengono in una neopromossa' - napolimagazine : MONZA - Berlusconi: 'Ronaldo via dallo United? Questi grandissimi calciatori non vengono in una neopromossa' - glooit : Berlusconi, Ronaldo al Monza? non verrebbe in una neopromossa leggi su Gloo -