WindTre porta la rete di Open Fiber a Rovereto

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA –estende i servizi in fibra ottica eladi, in Trentino. Anche nel periodo estivo l’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura sul territorio nazionale e contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia-To-The-Home, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Maurizio Sedita (foto), Chief Commercial Officer di, “L’arrivo della super fibra FTTH aoffre a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra...