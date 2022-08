Weekend di Ferragosto con temporali e fulmini in Campania: prorogata allerta meteo (Di venerdì 12 agosto 2022) Brutte notizie per i campani che partiranno nel Weekend di Ferragosto per le tanto agognate vacanze. La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di criticità di colore giallo: pioverà, infatti, tutta la giornata di oggi e anche quella di domani. L’avviso sarà valido dalle ore 12 fino alla mezzanotte di sabato 13 agosto. Mentre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Brutte notizie per i campani che partiranno neldiper le tanto agognate vacanze. La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di criticità di colore giallo: pioverà, infatti, tutta la giornata di oggi e anche quella di domani. L’avviso sarà valido dalle ore 12 fino alla mezzanotte di sabato 13 agosto. Mentre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

