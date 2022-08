Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 agosto 2022)DELL’ 12 AGOSTOORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA CASILINA DOVE PER UN INCIDENTE TRA DUE MEZZI PESANTI, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DEL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE IN DIREZIONE CENTRO RIPERCUSSIONI SULLE RAMPE DI USCITA DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA VIA OSTIENSE NEI PRESSI DELL’INCROCIO CON VIA DI MALAFEDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DELLADA SEGNALARE SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA PONTINA, NEL TRATTO TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA NORD, PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE LATINA RICORDIAMO CHE TRA FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE E’ VIETATO IL TRANSITO ...