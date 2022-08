Trofeo Yashin | Donnarumma l' escluso eccellente | presente Maignan | tifosi rossoneri ironizzano sui social

fanpage : #Donnarumma escluso clamorosamente dal Trofeo Yashin, da campione in carica cede il suo scettro. Al suo posto c'è… - puceandy93 : RT @TheLastDuivel: Candidato sia al trofeo Yashin che al pallone d'oro ?? - Maldinismo_GM : RT @fanpage: #Donnarumma escluso clamorosamente dal Trofeo Yashin, da campione in carica cede il suo scettro. Al suo posto c'è #Maignan htt… - valeriomariano8 : RT @fanpage: #Donnarumma escluso clamorosamente dal Trofeo Yashin, da campione in carica cede il suo scettro. Al suo posto c'è #Maignan htt… - andre85milan : RT @TheLastDuivel: Candidato sia al trofeo Yashin che al pallone d'oro ?? -

Chiusa una stagione non proprio esaltante nel suo primo anno al Psg, Gianluigi Donnarumma riparte dallo smacco dell'esclusione da campione in carica dalla lista dei finalisti del, il Pallone d'Ora dei portieri. Una notizia che non manca, ovviamente, di scatenare la reazione dei tifosi del Milan e resa ancora più amara dall'inclusione tra i dieci finalista ...Oggi diramata la lista dei giocatori candidati a vincere il Pallone d'Oro 2022: anche il Milan è rappresentato con Rafael Leao. Non c'è solo Mike Maignan candidato al2022, premio assegnato al miglior portiere dell'anno. France Football ha premiato l'ultima straordinaria stagione del Milan inserendo Rafael Leao nella lista dei trenta finalisti per il ...Oggi diramata la lista dei giocatori candidati a vincere il Pallone d’Oro 2022: anche il Milan è rappresentato con Rafael Leao. Non c’è solo Mike Maignan candidato al Trofeo ...Maignan è uno dei candidati al Trofeo Yashin 2022: un riconoscimento importantissimo per il forte portiere del Milan, che se lo merita.