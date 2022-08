Serie B, Benevento-Cosenza: partenza in discesa per i giallorossi, in quota la promozione vale 3,00 (Di venerdì 12 agosto 2022) Gli ultimi due confronti (inclusa l'amichevole del mese scorso) sono finiti con la vittoria del Cosenza, ma è il Benevento a dominare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Gli ultimi due confronti (inclusa l'amichevole del mese scorso) sono finiti con la vittoria del, ma è ila dominare...

filadelfo72 : Calcio Serie B 2022-2023 prima giornata, Cosenza in trasferta a Benevento - Wuvuzela : Serie B 2022-23 tipset: 1. Genoa 2. Benevento 3. Cagliari 4. Parma 5. Frosinone 6. Venezia 7. Brescia 8. Ascoli 9… - GiammyFaedo : Pronostico Serie b: 1-Parma 2-Genoa 3-Spal 4-Cagliari 5-Brescia 6-Venezia 7-Benevento 8-Como 9-Pisa 10-Perugia 11-C… - filadelfo72 : Calcio Serie B 2022-2023 prima giornata, Cosenza in trasferta a Benevento - AgiproNews : Serie B, Benevento-Cosenza: partenza in discesa per i giallorossi, in quota la promozione vale 3,00 -