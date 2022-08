Serie A 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori e i tabellini

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: sabato 13 agosto i Campioni d’Italia affrontano l’Udinese alle ore 18.30 mentre la Sampdoria ospita l’Atalanta, e alle 20.45 sarà il momento dell’Inter in casa del Lecce e della sfida tra Monza e Torino. La giornata si completerà tra domenica e lunedì. Qui di seguito,delle gare e la. LAMilan Atalanta Bologna Cremonese Empoli Fiorentina Hellas Verona Inter Juventus Lazio Lecce Monza Roma Napoli Salernitana Smpdoria Sassuolo Spezia Torino UdinesePRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 18:30 Sampdoria-Atalanta 20:45 Lecce-Inter 20:45 Monza-Torino DOMENICA 14 ...

Gazzetta_it : Zhang sempre più stretto all'Inter: è a Milano a lungo termine, il programma - DiMarzio : #Monza, Petagna è arrivato a Linate: le immagini - TorinoFC_1906 : ??? | INTERVISTA Ilkhan:”Volevo il Toro e la serie A” ?? - GiampaoloScopa : La Serie A inizia nel weekend, a novembre si ferma due mesi e finisce a giugno, tra le solite favorite e squadre co… - 1SquadraDiCalci : RT @tuttosport: #Juve, tra regali, problemi e sfide: auguri Allegri! ?? -

Wired Italia

MILANO - Due mesi fa sembrava l'elemento più lontano dal progetto nerazzurro. Il suo nome era il primo della lista dei papabili partenti sempre in aggiornamento in casa Inter a causa degli ormai ...TORINO - Col Palermo è stata dura, anzi durissima. Una notte difficile per Tonny Sanabria , con tante ragioni che spiegano le difficoltà dell'attaccante paraguaiano. In primo luogo una condizione che ... Serie tv, le migliori (finora) del 2022 da recuperare in vacanza Sabato 13 agosto alle ore 18.30, allo stadio Marassi di Genova, si gioca il match tra Sampdoria e Atalanta, valido per la prima giornata di Serie A. Qui si affrontano due squadre con obiettivi ...Tutto pronto per l'inizio della Serie B 2022/2023. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma.