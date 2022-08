Salman Rushdie ferito al collo in un evento pubblico a New York (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore britannico di origine indiana Salman Rushdie è stato aggredito venerdì pomeriggio mentre partecipava a un evento pubblico nella città di Chautauqua, a New York. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo salire sul palco e colpire Rushdie. La polizia ha chiarito che si l'aggressore – poi fermato – lo ha colpito al collo con un arma da taglio. Non sono ancora state riferite le condizioni di salute dello scrittore. Su Rushdie pende la condanna a morte lanciata nel 1989 dall'ayatollah Ruhollah Khomeini, il leader politico e religioso dell’Iran, per aver scritto il libro considerato blasfemo "I versetti satanici". Di lui il Foglio si è occupato in diversi articoli. Li potete leggere qui. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore britannico di origine indianaè stato aggredito venerdì pomeriggio mentre partecipava a unnella città di Chautauqua, a New. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo salire sul palco e colpire. La polizia ha chiarito che si l'aggressore – poi fermato – lo ha colpito alcon un arma da taglio. Non sono ancora state riferite le condizioni di salute dello scrittore. Supende la condanna a morte lanciata nel 1989 dall'ayatollah Ruhollah Khomeini, il leader politico e religioso dell’Iran, per aver scritto il libro considerato blasfemo "I versetti satanici". Di lui il Foglio si è occupato in diversi articoli. Li potete leggere qui.

