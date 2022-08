Raccolta rifiuti a Ferragosto, le istruzioni di Irpiniambiente (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Lunedì 15 agosto sarà effettuata la Raccolta dell’umido e dell’indifferenziato nei comuni in cui già è previsto, secondo calendario, il conferimento di queste due frazioni la sera del 14 o la mattina del 15. Se la sera del 14 o la mattina del 15 agosto sono previsti i conferimenti di multimateriale, plastica, carta, vetro, non bisogna conferirli. Non i conferimenti della sera del 15 agosto, previsti da calendario, sono tutti regolari. Ad Avellino il conferimento e il ritiro pomeridiano della frazione del vetro del 15 Agosto restano invariati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Lunedì 15 agosto sarà effettuata ladell’umido e dell’indifferenziato nei comuni in cui già è previsto, secondo calendario, il conferimento di queste due frazioni la sera del 14 o la mattina del 15. Se la sera del 14 o la mattina del 15 agosto sono previsti i conferimenti di multimateriale, plastica, carta, vetro, non bisogna conferirli. Non i conferimenti della sera del 15 agosto, previsti da calendario, sono tutti regolari. Ad Avellino il conferimento e il ritiro pomeridiano della frazione del vetro del 15 Agosto restano invariati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

