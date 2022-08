Parte la stagione su DAZN: le novità per l’offerta live, on demand e off platform (Di venerdì 12 agosto 2022) DAZN, piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo leader a livello globale, scende in campo con le novità editoriali dedicate a tutti gli appassionati e tifosi sportivi. Si inizia in vista della nuova ed entusiasmante stagione di Serie A TIM e, in occasione del calcio d’inizio, DAZN si prepara con i programmi più amati della scorsa stagione Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 agosto 2022), piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo leader allo globale, scende in campo con leeditoriali dedicate a tutti gli appassionati e tifosi sportivi. Si inizia in vista della nuova ed entusiasmantedi Serie A TIM e, in occasione del calcio d’inizio,si prepara con i programmi più amati della scorsaCalcio e Finanza.

PabloMV5 : Inizio una nuova sfida. Sono felice di far parte del @ACMonza e di tornare in Italia. Non vedo l’ora di iniziare la… - bonucci_leo19 : Si è chiusa la parte di precampionato che serviva a preparare la stagione. Da mercoledì si volta pagina e si deve… - Asllanismo_ : @teo_acm no parlo in generale. Ci sono alcuni che addirittura lo paragonano a Brozovic (e questo non è vero), ma la… - CalcioFinanza : Parte la stagione su DAZN: le novità per l’offerta live, on demand e i progetti off platform - JasnaC5 : La nostra stagione inizia ufficialmente il 10 settembre ?? ?? Si parte con il 1° turno della Coppa della Divisione c… -