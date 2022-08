Palomino, le controanalisi confermano la positività: l'atalantino resta sospeso (Di venerdì 12 agosto 2022) positività confermata per Jose Luis Palomino. Anche nel campione raccolto per le controanalisi, sono state riscontrate tracce di clostebol metabolita, sostanza proibita dalle Norme antidoping. E per ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022)confermata per Jose Luis. Anche nel campione raccolto per le, sono state riscontrate tracce di clostebol metabolita, sostanza proibita dalle Norme antidoping. E per ...

