Pallone d’Oro, 30 i candidati: assenti Messi e Neymar (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono 30 i candidati per il prossimo Pallone d’Oro annunciati questa sera da L’Equipe. Grandi assenti: né Neymar né il sette volte vincitore Leo Messi, entrambi al Paris Saint-Germain sono presenti, mentre è presente, nonostante l’annata negativa con il Manchester United, Cristiano Ronaldo. Presente ovviamente il favorito Karim Benzema del Real Madrid, Kylian Mbappé del PSG e Erling Haaland ora al Manchester City. Presenti anche Rafael Leao, Mike Maignan e Dusan Vlahovic. Questa la lista dei 30 candidati: Trent ALEXANDER-ARNOLD (ENG, Liverpool) Karim BENZEMA (FRA, Real Madrid) Joao CANCELO (POR, Manchester City) CASEMIRO (BRE, Real Madrid) Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid) CRISTIANO RONALDO (POR, Manchester United) Kevin DE BRUYNE (BEL, Manchester City) Luis DIAZ ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono 30 iper il prossimoannunciati questa sera da L’Equipe. Grandi: néné il sette volte vincitore Leo, entrambi al Paris Saint-Germain sono presenti, mentre è presente, nonostante l’annata negativa con il Manchester United, Cristiano Ronaldo. Presente ovviamente il favorito Karim Benzema del Real Madrid, Kylian Mbappé del PSG e Erling Haaland ora al Manchester City. Presenti anche Rafael Leao, Mike Maignan e Dusan Vlahovic. Questa la lista dei 30: Trent ALEXANDER-ARNOLD (ENG, Liverpool) Karim BENZEMA (FRA, Real Madrid) Joao CANCELO (POR, Manchester City) CASEMIRO (BRE, Real Madrid) Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid) CRISTIANO RONALDO (POR, Manchester United) Kevin DE BRUYNE (BEL, Manchester City) Luis DIAZ ...

GoalItalia : #Messi fuori dal Pallone d'Oro ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 ?? 2009 ?? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ?? 2013 ?? 2014 ?? 2015… - GoalItalia : 2004 ?? 2005 ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 ?? 2009 ?? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ?? 2013 ?? 2014 ?? 2015 ?? 2016 ?? 2… - _Morik92_ : Pallone d'Oro e Golden Boy, i bianconeri ancora in corsa: #Vlahovic -> #BallonDor #Miretti, #Soulè, #Yildiz -> #GoldenBoy - FGiallorossa : Onestamente la nomination di Vlahovic per il pallone d'oro 2022 non ha alcun senso - Calciomercatoig : Ecco i candidati al Pallone d'oro 22/23 -