Nuoto, Thomas Ceccon: “Oggi mi è andata bene, ho sbagliato un po’ la partenza. Mi sono riscattato dopo i 100 sl” (Di venerdì 12 agosto 2022) Thomas Ceccon riscrive la storia del Nuoto italiano, conquistando la prima medaglia d’oro di sempre per l’Italia in vasca lunga nei 50 farfalla agli Europei. Una prestazione esaltante quella del campione azzurro, che non era mai risultato il migliore tra batterie e semifinale, ma che quando contava veramente ha toccato all’arrivo per primo, chiudendo con il tempo di 22?89. L’azzurro ha commentato così la sua gara, in una finale che è stata combattuta e che si è decisa come sempre nelle battute finali, con l’argento del francese Grousset (22?97) ed il bronzo del portoghese Ribeiro (23?07). Solamente quarto l’olandese Korstanje, che era forse il principale favorito: “Come sappiamo il 50 si può vincere o perdere. E’ una questione di pochi dettagli. Oggi è andata bene a me, mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022)riscrive la storia delitaliano, conquistando la prima medaglia d’oro di sempre per l’Italia in vasca lunga nei 50 farfalla agli Europei. Una prestazione esaltante quella del campione azzurro, che non era mai risultato il migliore tra batterie e semifinale, ma che quando contava veramente ha toccato all’arrivo per primo, chiudendo con il tempo di 22?89. L’azzurro ha commentato così la sua gara, in una finale che è stata combattuta e che si è decisa come sempre nelle battute finali, con l’argento del francese Grousset (22?97) ed il bronzo del portoghese Ribeiro (23?07). Solamente quarto l’olandese Korstanje, che era forse il principale favorito: “Come sappiamo il 50 si può vincere o perdere. E’ una questione di pochi dettagli.a me, mentre ...

