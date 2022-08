Nuoto, chi è Federico Poggio? Argento a sorpresa nei 100 rana, una nuova punta per l’Italia (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ la giornata dell’Italia e forse questo è solo l’inizio. Negli Europei 2022 di Nuoto gli azzurri hanno regalato spettacolo, vincendo ben sei medaglie: quattro ori e due argenti. Riscontri davvero impressionanti in cui nei 100 rana uomini si è assistito a delle perle. Se è vero che tutti si aspettavano il sigillo del campione del mondo in carica, Nicolò Martinenghi (a segno in 58.26 come nella rassegna iridata), la sorpresa è stato l’Argento di Federico Poggio, a completare una doppietta fantastica con un tempo da urlo: 58.98 e prima volta ad abbattere il muro dei 59?. Ma chi è questo atleta? 24enne pavese, tesserato per Fiamme Gialle ed ImolaNuoto e seguito da Cesare Casella, si era proposto all’attenzione degli addetti ai lavori nella stagione ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ la giornata dele forse questo è solo l’inizio. Negli Europei 2022 digli azzurri hanno regalato spettacolo, vincendo ben sei medaglie: quattro ori e due argenti. Riscontri davvero impressionanti in cui nei 100uomini si è assistito a delle perle. Se è vero che tutti si aspettavano il sigillo del campione del mondo in carica, Nicolò Martinenghi (a segno in 58.26 come nella rassegna iridata), laè stato l’di, a completare una doppietta fantastica con un tempo da urlo: 58.98 e prima volta ad abbattere il muro dei 59?. Ma chi è questo atleta? 24enne pavese, tesserato per Fiamme Gialle ed Imolae seguito da Cesare Casella, si era proposto all’attenzione degli addetti ai lavori nella stagione ...

