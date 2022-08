Non ho mai…: la terza serie è un mare di risate (e di intelligenza) (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva su Netflix la penultima stagione del teen-drama scritto da Mindy Kaling che si conferma, anche questa volta, un capolavoro di scrittura e recitazione Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva su Netflix la penultima stagione del teen-drama scritto da Mindy Kaling che si conferma, anche questa volta, un capolavoro di scrittura e recitazione

