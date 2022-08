Miasmi a Calcinate | arruolate 10 sentinelle per segnalare le puzze

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 agosto 2022). Il problema, denunciano i residenti, andrebbe avanti ormai da anni. La novità, semmai, è che partirà a breve la campagna per rilevare gli odori molesti percepiti dagli abitanti die dei paesi limitrofi, in particolare Mornico al Serio e Palosco (diverse segnalazioni, tuttavia, arriverebbero anche da Bolgare, Ghisalba e Telgate). Resta da individuare la fonte: i sospetti dei cittadini si concentrano su impianto di compostaggio presente proprio a. L’amministrazione comunale, spinta anche dalla minoranza (Lista Lorena Boni-Impegno per) ha raccolto le adesioni dei cittadini che verranno inseriti in questa campagna di monitoraggio: 10 in tutto che fungeranno da “” perl’eventuale percezione diattraverso la ...