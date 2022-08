I dati confermano che ormai né gas né petrolio salveranno l’economia russa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sono efficaci le sanzioni alla Russia? Otto giorni fa Linkiesta aveva riportatosecondo cui il loro impatto sarebbe già pesante, e che derivavano sia da dichiarazioni del presidente di Eurasia Group Ian Bremmer, sia da un rapporto della Yale School of Management. Ma sul punto ieri è uscito un rapporto ancora più dettagliato della Kyiv School of Economics in collaborazione con lo Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions. Lo studio ha usato fonti come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l’Agenzia Internazionale per l’Energia e la Banca Centrale. E le conclusioni sono che «le sanzioni occidentali colpiscono nel segno». Nonostante gli elevati prezzi dele del gas, infatti, la stessa agenzia statisticaRosstat ammette che...