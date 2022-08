Formazione e aggiornamento: i permessi previsti dal CCNL Scuola (docenti e ATA) (Di venerdì 12 agosto 2022) I permessi per la Formazione e l’aggiornamento sono disciplinati dagli artt. 63 e successivi del CCNL 29.11.2007: per gli insegnanti sono deliberati dal Collegio dei docenti mentre i criteri per la fruizione è materia di confronto tra il dirigente scolastico e le RSU secondo la nuova disposizione contenuta nell’art. 22 del CCNL del 19.04.2018. Il nuovo CCNL 2016-18 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022) Iper lae l’sono disciplinati dagli artt. 63 e successivi del29.11.2007: per gli insegnanti sono deliberati dal Collegio deimentre i criteri per la fruizione è materia di confronto tra il dirigente scolastico e le RSU secondo la nuova disposizione contenuta nell’art. 22 deldel 19.04.2018. Il nuovo2016-18 L'articolo .

