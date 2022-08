Elezioni | Mario Adinolfi consegna simbolo lista No Green Pass

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sono arrivati al Viminale per ladelelettoralee Simone Di Stefano. ”Abbiamo raccolto tutte le firme minime necessarie. Il capo politico sarò io”. Lo ha detto. Lasi chiamerà ‘Alternativa per l’Italia -No’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

