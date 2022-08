**Elezioni: Letta, 'oggi autocandidatura di Berlusconi al Quirinale'** (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - Berlusconi si è autocandidato al Quirinale? "Berlusconi era il candidato del centrodestra a gennaio per il Quirinale, quella candidatura si è fermata come sappiamo. Il messaggio di oggi è quello". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) -si è autocandidato al? "era il candidato del centrodestra a gennaio per il, quella candidatura si è fermata come sappiamo. Il messaggio diè quello". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa.

