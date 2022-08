Chris Hemsworth, l’attore di Thor, compie 39 anni: ‘Il me bambino non avrebbe approvato le scelte fatte’. Il post su Instagram (Di venerdì 12 agosto 2022) Chris Hemsworth, attore di Thor, è già a un passo dai 40 anni. Lui, che ci ha fatto sognare per anni, lui il supereroe che da sempre avremmo voluto incontrare, sta diventando grande. E, ricorda la sua infanzia. “Il me bambino non avrebbe condiviso le mie scelte” Chris è padre di tre splendidi bambini Indie Rose (10 anni) e i gemelli Tristan e Sasha (8 anni). Loro, hanno organizzato una festa per il compleanno del papà con tutta la loro fantasia. Gelato, patatine e qualche candelina. Un compleanno semplice, speciale e sicuramente nostalgico. Un video che ha fatto commuovere i suoi fan e che ha fatto il giro del web. Un video che è stato preceduto da un post dove Thor ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022), attore di, è già a un passo dai 40. Lui, che ci ha fatto sognare per, lui il supereroe che da sempre avremmo voluto incontrare, sta diventando grande. E, ricorda la sua infanzia. “Il menoncondiviso le mieè padre di tre splendidi bambini Indie Rose (10) e i gemelli Tristan e Sasha (8). Loro, hanno organizzato una festa per il compleanno del papà con tutta la loro fantasia. Gelato, patatine e qualche candelina. Un compleanno semplice, speciale e sicuramente nostalgico. Un video che ha fatto commuovere i suoi fan e che ha fatto il giro del web. Un video che è stato preceduto da undove...

CorriereCitta : Chris Hemsworth, l’attore di Thor, compie 39 anni: ‘Il me bambino non avrebbe approvato le scelte fatte’. Il post s… - BestMovieItalia : Chris Hemsworth nei panni di Batman: ecco lo scatto che sorprende i fan e delude l'attore [FOTO] -… - bvamoony : Chris Hemsworth è davvero la persona più pura del mondo, è così comf - leoisgorgeous : RT @MarvelFansIT: Non Chris Hemsworth che da piccolo voleva essere Batman...???? - RetweetDc : RT @ciakmag: La #Marvel nel futuro, ma la #dccomics nel passato... Che salto per arrivare a #ThorLoveAndThunder! #HappyBirthday #ChrisHemsw… -