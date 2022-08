(Di venerdì 12 agosto 2022)- Instagram . Lo ha confermato la famiglia dell’attrice, 53 anni, al ‘Guardian’, dopo aver annunciato che sarebbero state staccate le macchine che la tenevano in vita. Articolo del 12 agosto ore 16.58è “cerebralmente” e staccheremo le macchine. Dopo il terribile incidente, avvenuto lo scorso 5 agosto nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, quando si è schiantata con la sua auto contro una casa, la celebre attrice, le cui condizioni sono apparse sin da subito critiche, non ha speranze di sopravvivere. Nelle scorse ore, a dare la terribile notizia è stato il suo stesso entourage. “Vogliamo ringraziare tutti degli auguri di guarigione e delle preghiere pere anche il personale medico e le splendide infermiere che hanno accudito...

Alla fine Anne Heche non ce l'ha fatta: l'attrice è morta, una settimana dopo il terribile incidente che l'ha vista schiantarsi con la sua auto, che subito dopo ha preso fuoco, contro una casa a Los Angeles. A darne l'annuncio è la famiglia dell'attrice che, qualche giorno fa, aveva avuto un gravissimo incidente stradale che le aveva causato lesioni. L'attrice Anne Heche è morta nella giornata di venerdì 12 agosto 2022 a soli 53 anni, aveva recitato in film come Donnie Brasco e Sei Giorni, Sette Notti.