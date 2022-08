Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 12 agosto 2022) Gli eventi datati 12Ventiquattro mesi fa l’Inter avrebbe potuto riportare l’Europa League in Italia dopo diverse stagioni. Tra gli assistenti tecnici dei nerazzurri vi era Paolo Vanoli, che con il Parma aveva festeggiato la Coppa Uefa a Mosca nel 1999, realizzando un gol in finale. Quell’anno con i gialloblù vinse anche la Coppa Italia e la Supercoppa nazionale. La coccarda tricolore la vinse anche con la maglia della Fiorentina due anni dopo, decidendo lui la finale d’andata: contro i ducali. E’ nato il 121972. Come Paolo Orlandoni, che da terzo portiere dell’Inter si è tolto tante soddisfazioni; in Serie A è sceso in campo quarantasei volte, 88 nel torneo cadetto. Ed esattamente trent’anni fa si spegneva Egidio Micheloni, trentatré presenze in Serie A tra rossoneri e Vecchia Signora. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo ...