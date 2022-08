Virus Usutu, isolati due casi di infezione umana. Ad Arezzo allerta per un caso di Dengue (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono stati identificati in Italia i primi due contagi umani di Usutu, un Virus di origine africana che si trasmette tramite puntura di zanzara, esattamente come West Nile e Dengue, le altre due infezioni che stanno tenendo in allerta le nostre autorità sanitarie. In particolare i due casi di Usutu sono stati isolati in Friuli Venzia Giulia, su pazienti asintomatici. A darne conto è stato l’Istituto superiore di sanità nell’ambito del monitoraggio che svolge anche sul Virus West Nile, rispetto al quale i casi italiani sono saliti a 144. Infine, per quanto riguarda il Virus Dengue si segnala la disinfestazione che si è resa necessaria nella zona dell’ospedale San Donato di Arezzo, dopo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono stati identificati in Italia i primi due contagi umani di, undi origine africana che si trasmette tramite puntura di zanzara, esattamente come West Nile e, le altre due infezioni che stanno tenendo inle nostre autorità sanitarie. In particolare i duedisono statiin Friuli Venzia Giulia, su pazienti asintomatici. A darne conto è stato l’Istituto superiore di sanità nell’ambito del monitoraggio che svolge anche sulWest Nile, rispetto al quale iitaliani sono saliti a 144. Infine, per quanto riguarda ilsi segnala la disinfestazione che si è resa necessaria nella zona dell’ospedale San Donato di, dopo ...

