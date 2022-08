Uomo trovato morto sgozzato in auto: orrore a Como, la vittima è un 70enne (Di giovedì 11 agosto 2022) orrore a Como dove un Uomo di 70 anni è stato trovato morto sgozzato questo pomeriggio all'interno di un'auto, in via Giussani. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla gola: dai primi ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022)dove undi 70 anni è statoquesto pomeriggio all'interno di un', in via Giussani. Laaveva una ferita da arma da taglio alla gola: dai primi ...

- domenicosabell1 : Como, uomo trovato morto in macchina: l'ipotesi è omicidio - accountrandom69 : @derek_zth Tutti ??? Cosa minchia intendi? Si sono trasformati in siringhe? 'Uomo trovato morto in casa, si è trasfo… - infoitinterno : Uomo trovato morto in macchina a Como, ipotesi omicidio - infoitinterno : Uomo trovato motrto dentro un auto: ha segni di sgozzamento