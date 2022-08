Russia - Ucraina, accuse reciproche sui raid alla centrale di Zaprorizhzhya (Di giovedì 11 agosto 2022) - Oggi il fuoco russo avrebbe raggiunto una zona di controllo ed un deposito di stoccaggio di scorie nucleari. Non ci sarebbero danni gravi ma il rischio resta alto Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 agosto 2022) - Oggi il fuoco russo avrebbe raggiunto una zona di controllo ed un deposito di stoccaggio di scorie nucleari. Non ci sarebbero danni gravi ma il rischio resta alto

riotta : Il Segretario di Stato Vaticano cardinal Parolin spiega con saggezza perché i pacifisti cristiani debbano difendere… - Corriere : Aerei distrutti nella base di Saki, in Crimea: le foto satellitari - repubblica : Guerra Russia-Ucraina: nuovo attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, accuse reciproche - BluDiChina : “A #Zaporizhzhia i terroristi ucraini stanno palesemente mirando al deposito di rifiuti radioattivi, contenente olt… - NicolaSabbion : RT @Gianl1974: 1/2 La Russia ha perso 24 ultimi Su-35 in Ucraina le pesanti perdite stanno costringendo la Russia a rimettere in servizio… -