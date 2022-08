Raggi sostiene che poteva candidarsi per la quarta volta col M5s: “Ma non faccio il salto altrove. E non ho certezze sulle alleanze” (Di giovedì 11 agosto 2022) È sempre più profonda la spaccatura tra Virginia Raggi e Giuseppe Conte. Il botta e risposta a distanza delle scorse ore sulle regole per la formazione delle liste (l’ex sindaca ha chiesto “trasparenza”, l’ex premier ha assicurato che l’avrà e “non come ha fatto lei a Roma”) era solo l’inizio di una schermaglia destinata a provocare nuove scosse dentro al Movimento. L’attuale consigliera in Campidoglio e membro del comitato di garanzia del M5s, a quattro giorni dalla chiusura delle autocandidature per le parlamentarie, ha deciso di scrivere i motivi per cui ha deciso di non farsi avanti. E, soprattutto, ha sostenuto che lei era “perfettamente candidabile“, nonostante il fatto che sarebbe stata per la quarta volta in corsa con il M5s. Eppure il leader M5s, solo lunedì, aveva dichiarato esattamente l’opposto: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) È sempre più profonda la spaccatura tra Virginiae Giuseppe Conte. Il botta e risposta a distanza delle scorse oreregole per la formazione delle liste (l’ex sindaca ha chiesto “trasparenza”, l’ex premier ha assicurato che l’avrà e “non come ha fatto lei a Roma”) era solo l’inizio di una schermaglia destinata a provocare nuove scosse dentro al Movimento. L’attuale consigliera in Campidoglio e membro del comitato di garanzia del M5s, a quattro giorni dalla chiusura delle autocandidature per le parlamentarie, ha deciso di scrivere i motivi per cui ha deciso di non farsi avanti. E, soprattutto, ha sostenuto che lei era “perfettamente candidabile“, nonostante il fatto che sarebbe stata per lain corsa con il M5s. Eppure il leader M5s, solo lunedì, aveva dichiarato esattamente l’opposto: ...

