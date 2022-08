Pnrr: strade e trasporti, quali sono i progetti che stanno ingranando (Di giovedì 11 agosto 2022) Dalla mobilità sostenibile agli investimenti per porti e ferrovie, fino agli interventi di rigenerazione urbana. sono i principali ambiti di cui fanno parte le 37 procedure di affidamento per lavori e servizi di competenza del ministero... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Dalla mobilità sostenibile agli investimenti per porti e ferrovie, fino agli interventi di rigenerazione urbana.i principali ambiti di cui fanno parte le 37 procedure di affidamento per lavori e servizi di competenza del ministero...

mara_carfagna : Perché chi non ha votato il Pnrr dovrebbe farsi carico di applicarlo una volta al governo? Per noi è impensabile ri… - mara_carfagna : . @svimez oggi conferma i rischi per il #Sud se il PNRR non verrà attuato. Non possiamo permettere che lo sforzo pe… - Today_it : #Pnrr: #strade e #trasporti, quali sono i progetti che stanno ingranando - PalermoToday : Pnrr: strade e trasporti, quali sono i progetti che stanno ingranando - romatoday : Pnrr: strade e trasporti, quali sono i progetti che stanno ingranando -