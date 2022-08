Nuoto | Thomas Ceccon | “Non ho forzato | devo gestirmi I 100 dorso l’ultimo giorno…”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Un esordio che desta davvero ottime impressioni quello diai Campionati Europei 2022 in corso di svolgimento a Roma. Nella sua batteria (la sesta ed ultima del programma) dei 50 farfalla, infatti, il nativo di Thiene ha chiuso con il tempo di 23.38, alle spalle del francese Maxime Grousset in 23.20. Qualificazione ottenuta in scioltezza per il nostro alfiere, che avanza assieme a Piero Codia, 23.28 nella quarta batteria. Il suo commento al termine della prova, ai microfoni di Raisport: “Tutto molto tranquillo – spiega – Ho anche respirato un paio di volte per cui sono contento della mia prestazione. Ho chiuso in 23.3, direi un tempo comodo, bene così per l’esordio”.prosegue nella sua analisi: “Ho visto che Piero Codia ha fatto segnare un tempo di 23.2, sono contento per lui. Anche per ...

