Napoli, Lobotka: «Meno fiducia e meno pressione, ma siamo forti»

Napoli, le parole di Lobotka: «Il mister Spalletti ha grande fiducia in me e ciò mi gratifica. Personalmente mi sento bene» Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole sulla pre-season e la stagione futura del Napoli. SQUADRA – «Mister Spalletti ha grande fiducia in me e ciò mi gratifica. Personalmente mi sento bene. Nella pre-season abbiamo lavorato duramente, raggiungendo una buona condizione fisica che speriamo di dimostrare già a partire dal match contro il Verona. La nostra rosa è cambiata molto: è molto lunga – e questo è importante in virtà dei tanti impegni – ed i nuovi arrivati mi hanno fatto un'impressione positiva. Kvara assomiglia ad Insigne e farà bene. Anche Kim e Ostigard hanno messo in mostra ottime ...

