Napoli - Il report dell'allenamento mattutino (Di giovedì 11 agosto 2022) Seduta mattutina all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedi 15 agosto alle ore 18.30 Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra e torello in campo la squadra si è divisa in due gruppi. Il primo gruppo ha svolto lavoro di forza mentre il resto della squadra ha effettuato esercitazione tattica a tutto campo. A chiusura di sessione partita a campo ridotto Politano personalizzato in campo. Petagna e Ambrosino personalizzato in palestra. Fonte SscNapoli.it

