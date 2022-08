Morto in moto a 18 anni: raccolta fondi per il funerale di Moghi (Di giovedì 11 agosto 2022) Presezzo. Una raccolta fondi per Moghi, “per organizzare un funerale che sia degno di lui, un ragazzo fantastico, solare, divertente, pieno di amici e con tanta voglia di darsi da fare”. I parenti di Moktar Doumbia, il 18enne di Presezzo originario della Costa d’Avorio Morto in un incidente stradale martedì a Bottanuco, chiedono un aiuto economico per dare un sostegno alla famiglia del giovane. “La sua mamma, le due sorelle e i due fratelli di Moghi sono in Africa e stanno per rientrare in Italia, dopo la tragedia che li ha colpiti – racconta la cugina Mimy -. In Italia erano rimasti sono lui e il papà. A maggio Moktar aveva iniziato a lavorare a Leolandia per contribuire alle spese di casa, visto che aveva una famiglia così numerosa”. Martedì intorno alle 18 il ragazzo stava proprio ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Presezzo. Unaper, “per organizzare unche sia degno di lui, un ragazzo fantastico, solare, divertente, pieno di amici e con tanta voglia di darsi da fare”. I parenti di Moktar Doumbia, il 18enne di Presezzo originario della Costa d’Avorioin un incidente stradale martedì a Bottanuco, chiedono un aiuto economico per dare un sostegno alla famiglia del giovane. “La sua mamma, le due sorelle e i due fratelli disono in Africa e stanno per rientrare in Italia, dopo la tragedia che li ha colpiti – racconta la cugina Mimy -. In Italia erano rimasti sono lui e il papà. A maggio Moktar aveva iniziato a lavorare a Leolandia per contribuire alle spese di casa, visto che aveva una famiglia così numerosa”. Martedì intorno alle 18 il ragazzo stava proprio ...

