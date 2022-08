La strategia di Dazn con i device Samsung e Google (che offrono abbonamenti omaggio) (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è un principio che sta guidando, in questi giorni, la strategia di maggiore apertura al pubblico italiano da parte di Dazn. Il principio è quello di rendere maggiormente fruibile il prodotto, avendo individuato – probabilmente – nel sistema di comportamento base dell’utente italiano la prima causa di mancato appeal (per tutta la durata dello scorso anno) dell’offerta di Dazn, nonostante la Serie A di calcio in esclusiva. E allora anche in questa direzione stanno andando i due accordi che l’OTT ha firmato: Dazn con Samsung e Google metterà in atto una strategia che prevederà l’associazione di voucher gratuiti (della durata rispettiva di sei e un mese) per ogni utente che acquisterà un device di questi due colossi della tecnologia. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è un principio che sta guidando, in questi giorni, ladi maggiore apertura al pubblico italiano da parte di. Il principio è quello di rendere maggiormente fruibile il prodotto, avendo individuato – probabilmente – nel sistema di comportamento base dell’utente italiano la prima causa di mancato appeal (per tutta la durata dello scorso anno) dell’offerta di, nonostante la Serie A di calcio in esclusiva. E allora anche in questa direzione stanno andando i due accordi che l’OTT ha firmato:conmetterà in atto unache prevederà l’associazione di voucher gratuiti (della durata rispettiva di sei e un mese) per ogni utente che acquisterà undi questi due colossi della tecnologia. LEGGI ANCHE > ...

giornalettismo : L'acquisto di dispositivi #Google o #Samsung, nei prossimi giorni, potrà permettere all'utente di fruire di un vouc… - MandronePeppe : RT @Primaonline: Serie A non è più esclusiva TIM. Dazn apre ad altre piattaforme. I tifosi potranno continuare a seguire le partite su TimV… - FabioTraversa : RT @Primaonline: Serie A non è più esclusiva TIM. Dazn apre ad altre piattaforme. I tifosi potranno continuare a seguire le partite su TimV… - Primaonline : Serie A non è più esclusiva TIM. Dazn apre ad altre piattaforme. I tifosi potranno continuare a seguire le partite… -