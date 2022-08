(Di giovedì 11 agosto 2022) Tra i temi della puntata le alleanze politiche in vista delle elezioni, il boom dei rincari e le possibili misure per il contenimento del Covid-19 in autunno Giovedì 11 agosto, nuovo appuntamento su Retequattro con “”, il programma in primata condotto da Giuseppe Brindisi. Argomento principale della puntata, le alleanze politiche in vista delle elezioni del 25 settembre e le divisioni tra partiti. Giuseppe Brindisi ne parlerà condi Azione, per commentare l’eventuale accordo con Matteo Renzi. L’aumento vertiginoso delle bollette, i rincari generalizzati e l’autunno che ci aspetta saranno gli altri argomenti dellata. Con un interrogativo: c’è chi specula su questi aumenti? In chiusura, con il prof. Fabrizio Pregliasco e la prof. Maria Rita Gismondo, ...

lucianonobili : «Noi ci siamo posizionati sul #TerzoPolo da subito. Se Azione ci sta, siamo pronti a ricominciare insieme, senza pr… - berlusconi : Lavoriamo per sterilizzare l'Iva sui prodotti di primo consumo. Bisogna aumentare tutte le pensioni. Stessa attenzi… - carlo_mazzei : RT @gualtierieurope: Oltre a essere la più ingiusta delle misure, la #flattax è insostenibile. Determinerebbe una crisi del debito pubblico… - Lopinionista : Intervista a Carlo Calenda questa sera a Zona Bianca - vogue_italia : “Sono stata scrutata, criticata…”: Camilla Parker Bowles a cuore aperto sul suo matrimonio con Carlo -

La Stampa

Credo che la candidatura diCottarelli, ha aggiunto il leader di Azione, sia stata decisa '... Così in un'al Corriere, l'esponente dem, Goffredo Bettini, sulle elezioni e sulla frattura ...ROSETO -streaming alle ore 11.30 a Giulio Cesare Sottanelli , coordinatore regionale di Azione, la formazione politica diCalenda , nelle ore in cui si dovrebbe sancire l'alleanza con Italia ... Il direttore Giannini intervista Carlo Calenda: "Con Renzi troveremo l'accordo, il terzo polo non farà vincere la destra" Tra i temi della puntata le alleanze politiche in vista delle elezioni, il boom dei rincari e le possibili misure per il contenimento del Covid-19 in ...Il leader di Azione intervistato da Rtl 102.5: «Fino a che non hai depositato il simbolo non hai chiuso» (LaPresse) Carlo Calenda dice la sua sul possibile accordo con Matteo Renzi in vista delle elez ...