Ginnastica artistica, Europei Monaco 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming giovedì 11 agosto

Tutto pronto per la prima giornata degli Europei di Monaco 2022 di Ginnastica artistica. Le Fate tornano in gara dopo la grande spedizione dei Giochi del Mediterraneo con l'obiettivo di crescere ancora. Il programma si apre con la gara a squadre femminile, con l'Italia al via nella quarta suddivisione. L'appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di giovedì 11 agosto con la prima suddivisione. Di seguito il programma dettagliato di giornata e come seguire le gare. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, orari E TV Europei 2022: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORT streaming E TV – Le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play 2.

