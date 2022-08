Gazzetta – Meret declassato a terzo portiere al Napoli, la clamorosa decisione (Di giovedì 11 agosto 2022) Alex Meret diventa un caso al Napoli, può diventare il terzo portiere se arriva uno tra Kepa e Navas. A lanciare l’allarme è Gazzetta dello Sport. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso Salvatore Sirigu che lavora a Castel Volturno, anche se non è ancora stato ufficializzato in Lega. Il portiere ex Genoa potrebbe addirittura partire titolare in Verona-Napoli, anche perché Meret è stato completamente sfiduciato da Luciano Spalletti che a più riprese ha fatto chiaramente capire di volere un altro tipo di portiere. Il punto su Alex Meret ed i portieri del Napoli, lo fa Gazzetta dello Sport che scrive: “Il Napoli deve anche sistemare la questione ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Alexdiventa un caso al, può diventare ilse arriva uno tra Kepa e Navas. A lanciare l’allarme èdello Sport. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso Salvatore Sirigu che lavora a Castel Volturno, anche se non è ancora stato ufficializzato in Lega. Ilex Genoa potrebbe addirittura partire titolare in Verona-, anche perchéè stato completamente sfiduciato da Luciano Spalletti che a più riprese ha fatto chiaramente capire di volere un altro tipo di. Il punto su Alexed i portieri del, lo fadello Sport che scrive: “Ildeve anche sistemare la questione ...

