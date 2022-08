Elezioni: Meloni, 'per flat tax partire da incrementi fatturato' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Sulla flat tax, Fratelli d'Italia "è convinta che la cosa migliore sia applicarla all'inizio sui redditi incrementali: vale a dire una tassa piatta su tutto quello che fatturi in più rispetto all'anno precedente, perchè una misura di questo genere non ha bisogno di coperture particolari, trattandosi di eventuale maggiore gettito e ti consente di inserire il provvedimento nel nostro ordinamento per vedere come funziona". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Radio anch'io estate' su Radiouno Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Sullatax, Fratelli d'Italia "è convinta che la cosa migliore sia applicarla all'inizio sui redditi incrementali: vale a dire una tassa piatta su tutto quello che fatturi in più rispetto all'anno precedente, perchè una misura di questo genere non ha bisogno di coperture particolari, trattandosi di eventuale maggiore gettito e ti consente di inserire il provvedimento nel nostro ordinamento per vedere come funziona". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Radio anch'io estate' su Radiouno Rai.

