Dragowski | estate dura ma sono pronto

"Per me è stata un'complicata e complicata è stata anche la trattativa per venire allo Spezia. Però finalmente ... Sono le prime parole di Bartolomejda portiere dello Spezia. Il polacco ......all'addio anche la scorsa, quando era arrivato con qualche giorno di ritardo al ritiro precampionato lasciando perplesso il nuovo tecnico Maurizio Sarri. CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/...LA SPEZIA - Ieri è arrivata l'ufficialità, oggi la presentazione davanti alla stampa: Bartlomej Dragowski, il nuovo portiere dello Spezia, ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore bianconero e ..."Per me è stata un'estate complicata e complicata è stata anche la trattativa per venire allo Spezia. Però finalmente sono qui. Grazie al direttore Riccardo Pecini e a Stefano Melissano siamo riusciti ...