Di Lorenzo: ''Fidatevi del Napoli, ci siamo e vogliamo regalare tante gioie ai tifosi" (Di giovedì 11 agosto 2022) Di Lorenzo: "Contento di avere la fascia al braccio, Kvaratskhelia e Kim sono molto forti, Fidatevi del Napoli, ci siamo e vogliamo regalare tante gioie ai tifosi" Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Roma in cui ha parlato della prossima stagione degli azzurri. Queste el sue parole: Allora come ci si sente da capitano del Napoli? "È una bella responsabilità, ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata". Si aspettava dopo l’addio di Insigne che il testimone passasse a lei? "All’inizio non ci pensavo perché sarebbe stato Koulibaly il successore di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Di: "Contento di avere la fascia al braccio, Kvaratskhelia e Kim sono molto forti,del, ciai" Giovanni Di, terzino e capitano del, ha rilasciato un'intervista a Il Roma in cui ha parlato della prossima stagione degli azzurri. Queste el sue parole: Allora come ci si sente da capitano del? "È una bella responsabilità, ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata". Si aspettava dopo l’addio di Insigne che il testimone passasse a lei? "All’inizio non ci pensavo perché sarebbe stato Koulibaly il successore di ...

